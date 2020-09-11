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Yerel Sahte polisler yakayı ele verdi
Yerel

Sahte polisler yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 5 bin Euro dolandıran yabancı uyruklu 4 kişi İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:46:00 -
Sahte polisler yakayı ele verdi

Şahıslardan 2’si emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, diğer 2’si adliyeye sevk edildi. Bir vatandaşı arayan yabancı uyruklu dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtarak şahsa, kimlik bilgilerinin bir soygunda kullanıldığını söylediler. Şahısın da sahte polislere verdiği para sonrası şahıslarla irtibat kesildi. Vatandaşın ihbarını değerlendiren emniyet ekipleri İstanbul Esenyurt’ta M.S., Y.İ. , M.A. ve M.R.A. isimli 4 kişiyi yakaladı.

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