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Gündem Sahte polise hayatının şoku
Gündem

Sahte polise hayatının şoku

Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilinde sahte polis kimliği ve kıyafetleri bulunan zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 18:08:00 -
Sahte polise hayatının şoku

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulaması sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta, sahte emniyet amiri kimliği ve 2 taşıt tanıma kartı, polis yeleği, şapkası ve beresi, 10 tabanca fişeği, 2 biber gazı, cop ve 174 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü E.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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