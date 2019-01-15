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Sahte peygambere meal şoku!

Kendisini ‘resul’ ve ‘mehdi’ ilan eden zampara İskender Evrenesoğlu, interneti esir almış, bir ayetin meali aratıldığı zaman ilk önce onun yalanlarla dolu mealinin görünmesini sağlamıştı. Evrenesoğlu’nun meallerini ilk sırada gösteren site erişime kapatıldı.

15 Ocak 2019 Salı 13:09

 yeniakit.com.tr  Türkiye’yi içten çökermeye çalışan, bu gaye uğrunda din adamı kisvesine büründürdükleri şarlatanları görevlendirerek İslam’ı tahrif etmeye çalışan karanlık güçlerin, bir eli daha koptu. Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik operasyonun ardından, “Sıra yalancı peygamber İskender Evrenesoğlu'nda” diyerek şarlatanlıklarını ifşa ettiğimiz, “İskender Ali Mihr” müstear ismini kullanan İskender Evrenesoğlu, Arapça dahi bilmeden yazdığı yalanlarla dolu meallerini insanlara okutturarak imanlarını zedeliyordu. Yine haber yaparak Müslümanları ve yetkilileri uyardığımız bu meal oyunuyla ilgili önemli bir adım atıldı.

FETÖ ve Adnan Oktar'dan sonra sıra yalancı peygamber İskender Evrenesoğlu'nda

Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor

Site erişime kapatıldı

İnternette herhangi bir ayetin meali aratıldığı zaman, ilk sırada İskender Evrenesoğlu’nun yalanlarla dolu meali çıkıyordu. Akit’in, “Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor” başlığıyla duyurduğu rezaleti önlemek için adım atıldı.

Evrenesoğlu’nun meallerini pazarlayan internet sitesi erişime kapatıldı.

Evrenesoğlu’nun sapıklıkları

İskender Evrenesoğlu isimli şarlatan, kendisini ‘resul’ ve ‘mehdi’ ilan etti. “Kendisine gelen ayetleri” ajandaya not aldığını söyleyerek gülünç duruma düşen rezil Evrenesoğlu, Kur’an-ı Kerîm’i tahrif için yoğun çaba sarf etti. Ayrıca cinsel istismar sapkınlığı da olan şarlatan, 15 yıllık “müridi”nin kızını taciz etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:09
  1. İskender Evrenesoğlu
  2. İskender Ali Mihr
  3. kur'an meali

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