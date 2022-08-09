Sahte parfümden pis kokular: Sahte parfümlerin sağlığa maliyeti yüksek! Orjinal parfüm özellikleri

Son günlerde uygun fiyatlı sahte parfümlerin sıkça gündeme geldiğini söyleyen Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan yardımcısı Bihter Türkan Ergül, “Unutmamak lazım ki bir marka parfüm çıkartmak için sadece 3 4 yıl parfümörlerine Ar-Ge çalışması için oldukça büyük emek verir. Ciddi maliyetle parfüm ortaya çıkar. Reklamı, pazarlaması, ambalajı ciddi bir emektir. Ve ne yazık ki bu farklı sektörlerin iştahını kabartan açık bir alan. Hiçbir zaman bir firmanın ürettiği parfümün aynısını daha ucuza mal etmek gibi durum söz konusu olamaz. Bu hem o firmanın cabasına büyük bir hakaret olup hem de emek hırsızlığı ile eş değerdir” şeklinde konuştu.

“ASTIM, ALERJİ, CİLT RAHATSIZLIKLARI VE DAHA BİRÇOK HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARTIYOR”

Orijinal parfüm adı altında sahtesini kullanmanın birçok sonucu olduğuna değinen Ergül, “Uzmanların yapmış olduğu araştırmalar sonucu en belirgin olarak sayabileceğimiz konu başlıkları; solunum yollarında ciddi rahatsızlıklar, organlarda ağır metal birikimi, astım, alerji, cilt rahatsızlıkları... Nefes ile vücudumuza aldığımız bunca tehlikeli maddeleri organlarımıza taşıdığımızı unutmayalım” ifadelerini kullandı.

“SAHTE PARFÜMÜ SIKTIĞINIZ ANDAN İTİBAREN AYNISI ORİJİNALİ GİBİ KOKAR”

Sahte parfüm ile orijinal parfümü ayırt etmek için birçok farklı özellik olduğunu belirten Ergül, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Öncelikle güvendiğimiz markalardan alımları yapalım. İnternetten sipariş ederken ciddi araştıralım. En belirleyici özelik örnek 2 bin liraya satılan bir parfümü 700 liraya alamazsınız. Ambalajlar aynı bire bir olabilir lakın paketlemede muhakkak fark vardı. Elinize aldığınızda hissedersiniz. Parfüm şişesi aynı gibi görünse de kalıp farkı belli olacak şekilde nettir; Camın kalınlığı, içindeki baloncuklar renk vb. Asıl en önemli ayırt edici özelik ise sahte parfümü sıktığınız andan itibaren aynısı orijinali gibi kokar asıl yanıltıcı hususu buradadır. Orijinal parfümde ise sıktıktan 1.5 2 dakika sonra tüm notalar oturur ve karakterini yanı kokunun performansını verir.”

“FAKAT TEN PARFÜMÜ ONAYLAMAZ İSE KOKUYU HIZLI UÇURUR”

Notalamanın ne olduğunu da açıklayan Ergül, “Parfümü tasarlarken temel nota, orta nota ve baş notalar kullanılır. Odunsu kokuları alt nota çiçek kokuları orta nota meyve ve fresh kokular üst nota gibidir. Ve bunlar sıra ile yavaş yavaş kendini belli eder son olaraktan potpuri olarak parfümün son halli hissedir. Bu bir yolculuktur. Orijinal parfümlerin koku duyusu ile hissedilir bir hikayesi vardır. Kalıcı parfümler elbette tercihimiz lakin kimyasallar ve silikon gibi tehlikeli maddeler ile koku partiküllerini yapıştırma girişimlerinin bizlere ciddi boyutta zarar verdiğini unutmamak lazım. Ten onayladığı kokuyu çok uzun zaten kalıcı şekilde etrafına yaymaya devam eder. Fakat ten parfümü onaylamaz ise kokuyu hızlı uçurur. Kalıcı parfüm aramaktansa tenimiz ile uyumlu notalara sahip parfümleri seçmememiz gerekli. Bizler genelde burun zevkine göre koku seçeriz. Denemek için dahi olsa lütfen kopya, tester, muadil adı altında satılan parfümleri tercih etmeyin. Muhakkak uzmanından danışarak deneyerek ve güvendiğiniz markaların mağazalarından alın. Sahte parfümleri tercih etmenin sağlığınıza büyük maliyeti olduğunu unutmayın” dedi.

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