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Sahte paraya 2 tutuklama geldi

Sahte 100 ve 200 liralık banknotları piyasaya süren 2'si kadın 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:23
Sahte paraya 2 tutuklama geldi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sahte 100 ve 200 liralık banknotları piyasaya süren kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Fırın ve dürümcü gibi iş yerlerinden düşük ücretli alışveriş yaparak sahte 100 TL banknot verdiği belirlenen S.T (45) ve K.A. (38) adlı kadınlar ile Y.H. (52) adlı erkek, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların üstünden, 100 ve 200 TL'lik banknot olmak üzere toplam 2 bin 200 TL karşılığında sahte para ele geçirildi.

2'si kadın 3 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. S.T. ve Y.H., sevk edildiği adliyede tutuklandı. K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan zanlılardan birinin bir fırından alışveriş yaparken, güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 20:23
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