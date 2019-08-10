Sahte paranın kurbanı olmayın

Sık sık haberlere konu olan sahte para ile dolandırıcılık hakkında uyarılarda bulunan emniyet mensupları, yeri geldiğinde pazar yerlerine giderek kurban satıcılarını yaptıkları uygulama ile uyarıyor. Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de, geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarında, sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda satıcıları bilgilendirdi, broşür dağıttı. Sahte paranın nasıl anlaşılacağını uygulamalı şekilde gösteren polisler, bu tür olaylarla karşılaşılması durumunda başvurulacak yolları anlattı.

Bilgilendirici broşürlerin de dağıtıldığı çalışma ile bazı suç örgütlerinin vatandaşları mağdur etmeye yönelik girişimlerinin engellenmesinin amaçlandığı belirtildi. Kurban satıcıları ise uygulama için polislere teşekkür etti. Bazı satıcılar tezgah kurdukları pazarlarda başlarına böyle bir şey gelmediğini belirterek, “Polislerden Allah razı olsun, bizleri uyarıyorlar. Şu ana kadar böyle bir şeye rastlamadık ama olursa öğrenmiş olduk” dediler. Birçok pazarlarda sahte parayı algılayacak bir makine olmadığı için bu tür bilgilendirmelerin önemli olduğunu vurgulayan satıcılar, ‘’ Arkadaşlar hem broşür dağıtıyor hem de sahte parayı nasıl ayırt edeceğimizi uygulamalı anlatıyor, hepsine teşekkür ediyoruz” mesajını ilettiler.