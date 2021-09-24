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Yerel Sahte paracı 6 kişi gözaltına alındı
Yerel

Sahte paracı 6 kişi gözaltına alındı

Muş’ta polis ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 18:42:00 -
Sahte paracı 6 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, parada sahtecilik suçu kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 100 liralık 33 sahte banknot, tabanca, şarjör, 32 fişek ve uyuşturucu içiminde kullanılan “pipe” diye tabir edilen aparat ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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