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Sahte para operasyonunda sorumlu O.Ç cezaevine gönderildi

İstanbul’da bir depoya düzenlenen operasyonda, sahte 1 milyon 330 bin Amerikan doları ele geçirilirken, olayla bağlantılı olan şüpheli O.Ç. tutuklandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:00

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim Pazartesi günü Başakşehir’de bir depoya baskın düzenledi.

1 milyon 330 bin sahte Amerikan doları

Depoda yapılan aramada, 100’lük banknotlar halinde 1 milyon 330 bin sahte Amerikan doları para ele geçirildi.

O.Ç cezaevine gönderildi

Olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen O.Ç. adlı şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:00
  1. Amerikan doları
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  3. Sahte para operasyonu
  4. İstanbul trafiği
  5. İstanbul

YORUM YAZ

  • Mustafa Erdoğan Mustafa Erdoğan 15 sa önce
    En sonunda O.Ç. yakalanmış demek ki!
  • maraşlımaraşlı16 sa önce
    vay ......... demek bu işlerede bulaşmış.
  • ReisReis18 sa önce
    Eğer adinin ilk harfi o ve soyadinin ilk harfi ç ise hiçbirşekilde gazeteye çıkmamak için kendini iyi kollaman lazım bu oç affedersiniz o. Ç. Aleme ibret olsun...
  • Seyfullah Seyfullah 18 sa önce
    Harbiden... imiş
  • AklAkl18 sa önce
    Bunları dolori amerikaya gönderindolar kullansın lar

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