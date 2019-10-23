Sahte para operasyonunda sorumlu O.Ç cezaevine gönderildi
İstanbul’da bir depoya düzenlenen operasyonda, sahte 1 milyon 330 bin Amerikan doları ele geçirilirken, olayla bağlantılı olan şüpheli O.Ç. tutuklandı.23 Ekim 2019 Çarşamba 14:00
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim Pazartesi günü Başakşehir’de bir depoya baskın düzenledi.
1 milyon 330 bin sahte Amerikan doları
Depoda yapılan aramada, 100’lük banknotlar halinde 1 milyon 330 bin sahte Amerikan doları para ele geçirildi.
O.Ç cezaevine gönderildi
Olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen O.Ç. adlı şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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