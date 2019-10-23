Sahte para operasyonunda sorumlu O.Ç cezaevine gönderildi İstanbul’da bir depoya düzenlenen operasyonda, sahte 1 milyon 330 bin Amerikan doları ele geçirilirken, olayla bağlantılı olan şüpheli O.Ç. tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim Pazartesi günü Başakşehir’de bir depoya baskın düzenledi. 1 milyon 330 bin sahte Amerikan doları Depoda yapılan aramada, 100’lük banknotlar halinde 1 milyon 330 bin sahte Amerikan doları para ele geçirildi. O.Ç cezaevine gönderildi Olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen O.Ç. adlı şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.