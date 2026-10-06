Sahte MHRS sitesinde 40 TL'lik ceza ekranı gördü, hesabından 53 bin lira çekildi

Samsun'da bir kamu kuruluşunda çalışan 27 yaşındaki görme engelli Ali Akkılçık, hastane randevusu almak için Google üzerinden ulaştığı sahte MHRS sitesinde dolandırıldı; kredi kartından yaklaşık 53 bin TL çekildi.

Akkılçık, arama çubuğuna "MHRS" yazdığında yönlendirildiği siteye e-Devlet girişiyle giriş yaptı. Karşısına, son 6 ay içinde gidilmeyen randevular gerekçesiyle 40 TL civarında idari para cezası bulunduğunu gösteren bir ekran çıktı. Cezayı, randevulara gitmemenin karşılığı olarak getirilmiş yeni bir uygulama sanarak ödeme ekranına geçti; görme engeli nedeniyle bankanın gönderdiği yüksek tutarlı işlem onaylarını yanlış algıladı.

Akkılçık, ödemenin sonrasını şu sözlerle anlattı: "40 TL olarak yansıtılan, yani gösterilen tutar 40 bin TL olarak banka hesabımdan, yani kredi kartımdan çekildi." Çekilen tutar mağdurun bu ifadesinde 40 bin TL olarak geçerken, hesabından çekilen tutar 53 bin lira olarak aktarıldı.

"Benden giden tutarı karşılamayı reddediyorlar"

Bankayla iletişime geçen Akkılçık, işlemin vergi dairesi adına yapılmış göründüğünü, ancak muhatap vergi dairelerinde böyle bir ödemenin bulunmadığı yanıtını aldığını söyledi. Bankaya yazılı dilekçelerini verdiğini, aynı gün, aynı dakika içinde müşteri hizmetlerini de arayarak işlemin şüpheli ve bir dolandırıcılık işlemi olduğunu anlatmaya çalıştığını belirtti.

Akkılçık'ın anlatımına göre banka yalnızca kartına bloke koydu. "İşlemi de şüpheli olarak kabul ediyorlar ama benden giden tutarı karşılamayı reddediyorlar" diyen Akkılçık, bankadan gelen yanıtlarda sorumluluğun kendisine ait olduğunun söylendiğini aktardı. Savcılığa da başvuruda bulunduğunu, ancak başvurularından henüz bir dönüş alamadığını kaydetti.

"Resmi sitenin birebir aynısını kopyalamışlar"

Sahte sitenin resmi MHRS sitesiyle aynı olduğunu söyleyen Akkılçık, e-Devlet için de sahte bir giriş sayfası oluşturulduğunu, tamamen güvenli giriş yaptığını sanarak tuzağa düştüğünü anlattı. "Bütün görünümü aynı. e-Devlet girişleri ve diğer girişleri de aynı" diyen Akkılçık, "Tamamen resmi sitenin birebir aynısını kopyalamışlar siteye" dedi.

Sahte sayfanın "Birebir aynı olduğu için fark edilmesi çok mümkün olmayan bir durum" olduğunu söyleyen Akkılçık, parasının iade edilmesi için hem bankadan hem de adli süreçten gelecek iyi haberi bekliyor.