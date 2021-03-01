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Yerel Sahte Kovid raporu hazırlayan suç örgütü çökertildi
Yerel

Sahte Kovid raporu hazırlayan suç örgütü çökertildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte Kovid-19 raporu düzenleyen suç örgütünü çökertti.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:27:00 -
Sahte Kovid raporu hazırlayan suç örgütü çökertildi

Polis, 150-300 dolar arasında negatif test sonucu satan örgütün liderinin dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Gürcistan uyruklu N.M. olduğunu tespit etti. Örgüt yöneticisi Suriye uyruklu M.T'nin ise beyaz önlük giyip, doktor rolü yaparak Kovid testi yaptırmak için gelen kişilerden sokakta veya turizm acentesi içerisinde sürüntü örneği aldığı, kişiler uzaklaşınca örneği çöpe attığı anlar polis kamerasına yansıdı. Suç örgütünün, sahte Kovid-19 test sonuçlarını online olarak kare kod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesi kurdukları, müşterilere sahte negatif rapor çıkardıkları, bu sahte raporun kare kod ile doğrulanması yapılmak istendiğinde yine aynı web sitesine yönlendirilerek teyit yapılabildiği, raporlarda Sağlık Bakanlığının amblem ve başlıklarının gerçek bir raporda olması gerektiği gibi dizayn edildiği, imza ve kaşe kısmında aktif olarak görev yapan doktor isimlerinin kullanıldığı belirlendi. Polis, 8 adrese düzenlediği operasyonda aralarında örgüt lideri N.M'nin de bulunduğu 12 şüpheliyi yakalandı. Adreslerinde binlerce sahte Kovid-19 raporu ele geçirilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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