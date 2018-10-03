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Sahte kimlikle yakalandı, korkunç cinayeti itiraf etti.

Geçen yıl Sakarya Adapazarı'da taksicilik yapan Furkan- Erman Yıldırım kardeşleri tabancayla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla aranan Ç.Ç., polis tarafından İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:30
Sahte kimlikle yakalandı, korkunç cinayeti itiraf etti.

Olay, 1 Eylül 2017 tarihinde, Sakarya Adapazarı'da meydana geldi. Milli Egemenlik Caddesi üzerinde, ilçe duraklarının olduğu yerde, taksici Furkan ve Erman Yıldırım kardeşler, tabancayla vurularak, öldürüldü. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Taksici kardeşlerin öldürülmesiyle ilgili Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda silahı kullanan kişi olduğu öne sürülen Ç.Ç.'nin ise peşine düştü. Ekipler, şüphelinin, İstanbul'un Hadımköy ilçesinde olduğunu tespit etti. Bölgeyi çeviren polisler, belirlenen adrese yaptığı baskında Ç.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Ç.Ç.'nin üzerinden, H.İ.Ç. ismine düzenlenen sahte kimlik çıktı. İstanbul'dan Sakarya'ya getirilen Ç.Ç., sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Emniyette 15 suçtan kaydı olduğu belirtilen Ç.Ç., işlemlerinin ardından bugün güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 15:30
  1. Sakarya
  2. Adapazarı
  3. İstanbul
  4. cinayet
  5. katil zanlısı

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