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Aktüel

Sahte karakol komutanları JASAT timinden kaçamadı

Mahkemeye çıkarılan iki dolandırıcıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:07:40 -
Sahte karakol komutanları JASAT timinden kaçamadı

KARS (AA) - Kars'ta kendilerini karakol komutanı olarak tanıtıp köy muhtarlarını dolandırdıkları öne sürülen iki şüpheli Adana'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini telefonda karakol komutanı olarak tanıttıkları köy muhtarlarından adaklık diye aldıkları hayvanları kasapta kestirip parasını dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin benzer dolandırıcılık suçlarını farklı şehirlerde de işlediğini saptadı.

Bunun üzerine Adana'da farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda iki şüpheli gözaltına aldı.

Benzer birçok dolandırıcılık olayına karıştıkları anlaşılan şüpheliler, haklarındaki yasal işlemler tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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