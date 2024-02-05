Sahte ilana 3 yıl 4 ay hapis

Samsun'da ikamet eden M.F.D., internetteki sahibinden.com isimli sitede kiralık ev ilanı gördü ve ilanı veren C.Ç. ile aylık 5 bin liraya anlaştı ve istediği 2 bin lira kaporayı gönderdi. M.F.D. kaporayı verilen IBAN numarasına gönderdikten sonra C.Ç.'ye bir daha ulaşamadı. C.Ç. hakkında şikayet üzerine Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Dolandırıcılık suçundan yargılanan C.Ç. mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 3 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.