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Yerel Sahte içkiyle mücadele sürüyor
Yerel

Sahte içkiyle mücadele sürüyor

Adana’da imalathaneye dönüştürülen evde 1400 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:21:00 -
Sahte içkiyle mücadele sürüyor

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi’ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1400 litre sahte içki ele geçirdi. Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Sahte içki operasyonunda 7 kişi yakalandı

Kırşehir’de ise sahte içki imalatı yapıldığı ileri sürülen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli’nde sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Bu arada; Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 3 şüphelinin piyasaya sahte içki sürdüğü iddiası üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 75 litre sahte içki ile 17 boş içki şişesi ele geçirildi.

247,5 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay’ın Arsuz ilçesinde de 247,5 litre sahte içki ele geçirildi, baba ve kızı gözaltına alındı.

Bursa’da 160 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ise 160 litre sahte içki ele geçirildi. Ekipler bir süredir takibe aldığı Küçük Kumla Mahallesi’ndeki bir depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda 160 litre satışa hazır sahte içki ve 200 litreye yakın alkol yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

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