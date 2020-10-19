Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu

Maliyetleri düşürmek amacıyla yapılan ve etil alkol yerine metil alkol kullanılarak hazırlanan sahte içeceklerin çok sayıda kişinin ölümüne neden olmasının ardından güvenlik güçleri sahte alkolle mücadeleyi hızlandırdı.

Son 10 günde İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırklareli'de metil alkol zehirlenmesinden 58 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştır.

Ölümlerle ilgili kapsamlı soruşturmalar yürüten polis ve jandarma, başta ölümlerin yaşandığı iller olmak üzere 23 ilde teftiş ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda sahte içecek üreten ve satan 296 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 78'i tutuklandı. Bazı zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldıktan sonra serbest bırakılırken, bir kısmı halen kolluk ve adliyede.

Eczane, samanlık ve evlere sahte içecek operasyonu

Polis ve jandarma, halk sağlığını tehlikeye atan sahte alkolle mücadele kapsamında her türlü bilgiyi değerlendirerek ölümleri önlemeye çalışmaktadır.

Polis güçleri ayrıca eczanelere, samanlıklara veya atölyelere dönüştürülen evlerin yanı sıra içki imalathanelerine de baskın düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda yeni zehirlenmelere neden olmadan binlerce litre sahte içki ve alkol ele geçirildi.

15 Ekim'de İstanbul'da polis, 2 ev ve 1 işyerinde sahte içecek üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti, 5.685 litre etil alkol ve teneke kutularda ve fiber tanklarda çok miktarda sahte içecek üretiminde kullanılan malzemelere el koydu. belirlenen adreslerde düzenledikleri operasyonda. Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Aynı gün Manisa'nın Yunusemre, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Yunusemre ilçesindeki bağ evinde sahte alkollü içki yapıldığının bildirilmesi üzerine jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 bin 785 litre sahte içki ele geçirildi.

Turgutlu ilçesine bağlı bir çiftlikte düzenlenen operasyonda, kamışa gizlenmiş 2 bin 400 litre sahte içki bulundu.

Salihli'de bir adreste sahte likör üretildiği ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlatan polis, farklı marka ve türlerde 700 litre sahte içecek, çok sayıda sahte etiket, marka etiketi, mühürlü ve kapalı kapak ele geçirdi.

Manisa'da düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

11-14 Ekim tarihlerinde Ankara'da işyerlerinde yapılan incelemelerde 3 bin 600 litre etil alkol ve 500 litre sahte alkol ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 Ekim'de düzenlenen operasyonda 545 litre etil alkol bulunan eczanenin sahibi ve çalışanı gözaltına alındı.

16 Ekim'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda farklı illere gönderilmek üzere hazırlanan 970 litre etil alkol ele geçirildi. Etil alkolün bir kısmının tespit edildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Edirne, İstanbul ve Mersin'e gönderilmek üzere paketlendi.

Ele geçirilen sahte alkol ve etil alkol miktarı son 10 günde büyük miktarlara ulaştı. Kontroller ve baskınlarla yaşanabilecek sıkıntılı olayların önüne geçildi.

Polis ve jandarma teşkilatının 9 Ekim'den bu yana 23 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda yaklaşık 39 bin 850 litre ve 2 bin 165 şişe sahte içecek, 27 bin 225 litre ve 2 bin 850 şişe etil alkol ve 15 ton sahte içecek ele geçirildi.