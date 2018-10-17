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Sahte içki üretilen eve baskın! Bin 600 litre sahte rakı ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince baskın yapılan evde sahte içki üretiminde kullanılan cihazların yanı sıra 1600 litre sahte rakı, 15 şişe bandrolsüz rakı ve 500 boş şişe ele geçirildi. Ev sahibi M.U. gözaltına alındı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:25
Sahte içki üretilen eve baskın! Bin 600 litre sahte rakı ele geçirildi

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde oturan M.U.'nun evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan jandarma ekipleri 1600 litre kaçak rakı, 15 şişe satışa hazır bandrolsüz rakı, 500 boş şişe, rakı imalatında kullanılan su arıtma cihazı, çelik kazanlar ve damıtma malzemeleri ele geçirdi. Gözaltına alınan M.U. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

TEKIRDAG'DA JANDARMA EKIPLERINCE BASKIN YAPILAN BIR EVE SAHTE ICKI URETIMINDE KULLANILAN CIHAZLARIN YANI SIRA 1600 LITRE SAHTE RAKI, 15 SISE BANDROLSUZ RAKI VE 500 BOS SISE ELE GECIRILIRKEN, EV SAHIBI M.U. GOZALTINA ALINDI.(FOTO:TEKIRDAG-DHA)

TEKIRDAG'DA JANDARMA EKIPLERINCE BASKIN YAPILAN BIR EVE SAHTE ICKI URETIMINDE KULLANILAN CIHAZLARIN YANI SIRA 1600 LITRE SAHTE RAKI, 15 SISE BANDROLSUZ RAKI VE 500 BOS SISE ELE GECIRILIRKEN, EV SAHIBI M.U. GOZALTINA ALINDI.(FOTO:TEKIRDAG-DHA)

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:25
  1. Tekirdağ
  2. Kaçak içki operasyonu
  3. sahte içki operasyonu

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