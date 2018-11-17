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‘Sahte dernek ve vakıflara dikkat’

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, 'helal' kelimesinin istismardan nasibini aldığını belirterek sahte dernek ve vakıflara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:36
‘Sahte dernek ve vakıflara dikkat’

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, sahte dernek ve vakıflara karşı uyarılarda bulundu. Büyüközer, “Mesela kumarı yaymak , kumarcıları bir araya getirmek mi istiyorlar? Bakarsınız bir isimle dernek kurmuşlardır. Bu tabela altında senelerce gizli gizli kumar oynatmışlardır. Toplumu sapkın ilişkilerle ifsat etmeyi, dejenere etmeyi mi istiyorlar? İnsan sevgisine dayalı sevgi dernekleri kurmuşlardır. Bu levha altında sapık ilişkileri yaymaya çalışırlar” dedi. 

“Helal kelimesi de istismar ediliyor” 

Helal kelimesinin de bu istismardan nasibini aldığını aktaran Büyüközer, “Allah’ın Helal ve Tayyib yaşam emrini dejenere etmek için, sulandırmak için bu kelimeyi kullanarak yüzlercesi tescil ettirilmiştir. Yüzlerce site kurulmuştur. GİMDES’i kurduğumuz yıllarda bu isim istismarına dikkat çekmek için bir yazı yazmıştım. Yakında Öz GİMDES, Hakiki GİMDES isimlerini görürseniz şaşkınlığa düşmeyiniz demiştim. GİMDES ismini kullanamadılar ama yüzlerce sahtekâr, logolarımızı ürünlerinin etiketlerinde, dükkanlarının camekânlarında, arabalarının kaportalarında, internet sitelerinde hatta zincir marketlerin raflarında kullanıyorlar. Yaptıkları iş haram olduğu halde, utanmadan kullanmaya çalışıyorlar” ifadelerine yer verdi.

“Yanlı ve yalan yayınlar yapabiliyorlar”

Ticari ve ideolojik emelleri için gerçeği yansıtmayan yanlı yayınlar yapabildiklerinin üzerinde duran Büyüközer bu sitelerden birini işaret ederek, “Bir de doğru haber, doğru bilgi verdiklerini iddia eden yazılı, sesli, görüntülü medya kuruluşları var. Bunların da bir kısmı Allah’ın helal ve tayyib yaşam emrini dejenere etmek için, sulandırmak için, gerçeği yansıtmayan yanlı yayınlar yapabilmektedirler” ifadelerini kullandı.

‘GİMDES olarak her türlü şekerden uzak olmalarını tavsiye ediyoruz’

Bütün yayınlarında insanların mümkün olduğunca her türlü şekerden uzak olmalarını tavsiye ettiklerini ifade eden Büyüközer son olarak şunları kaydetti: “Dünyada büyük bir kullanım yaygınlığı göstermiş şekerlerin, dörtbaşı mamur mükemmel maddeler olmadığı biliniyor. Ancak insanların yaygınlık ve vazgeçilmezlik göstermesi sebebi ile fıkıhta bildirilen belva-i umumi durumuna girmektedir. Bu keyfiyet sadece mısır şekeri glikozda değil, pancar şekerinde de, şeker kamışı şekerinde de söz konusudur. İnsanların daha tehlikeli olan sentetik tatlandırıcılara muhatap olmamaları için ve üretim proseslerindeki şüpheli noktaların takibi için doğal şekerleri sertifika kapsamı içinde tutuyoruz. Biz bütün yazılarımızda insanların mümkün olduğunca her türlü şekerden uzak olmalarını tavsiye ediyoruz. Geri kalan hepsi laf-ı güzaftır, ticari maksatlıdır. Bütün bu olumsuzluklarla mücadele etmek zorunda kalmamız toplumumuz için hüzün verici olmaktadır.”

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 14:36
  1. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer
  2. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES)
  3. Helal
  4. GİMDES
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