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Aktüel

Sahte dernek binasında kumar oynayan 20 kişiye 63 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:52:44 -
Sahte dernek binasında kumar oynayan 20 kişiye 63 bin lira ceza

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip, sahte dernek binasında kumar oynadığı belirlenen 20 kişiye, 63 bin lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İhsaniye Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde dernek süsü verilmiş iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, buradaki 20 kişinin, masalarda iskambil kağıtları ve markalarla sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığı belirlendi.

Ekipler, bu kişiler hakkında adli ve idari işlem yaptı.

Zanlılara, sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden Hıfzıssıhha Kanunu, kumar oynadıkları için de Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 63 bin lira ceza verildi.


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