SON DAKİKA
Emanetçi başkan daha ikisini birbirinden ayıramıyor! ‘Ara seçim’ ve ‘seçim yenileme’ cahili Özgür İspanya’dan katil Netanyahu’ya tokat! Gurur duyuyoruz İsmail Saymaz bile CHP'de olanlara dayanamadı! 'Ahlaksızlık!' Çinli Profesör Jiang’dan çarpıcı analiz! Dünyanın gözünden kaçan güç Türkiye! Stratejik coğrafyasıyla kimsenin vazgeçemediği kral yapıcı Yeni yatırım yapmayan İBB ve İSKİ topun ağzında İstanbul’da su krizi kapıda 100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit Reuters: Yüzü tanınmaz halde! ABD saldırısında yaralanan Mücteba Hamaney’in durumuyla ilgili flaş iddia Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti! Başörtüsü düşmanlığı ile hatırlanacak! Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar Yılmaz Özdil'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yaylım Ateşi!
Gündem "Sahte bungalov" operasyonu
"Sahte bungalov" operasyonu

Muğla merkezli Kocaeli, Mersin ve Şırnak'ta "sahte bungalov" operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 8 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, "sahte bungalov kiralama" ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.​​​​​​​

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma başlatıldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda, bilişim sistemlerini kullanarak "sahte bungalov kiralama" ilanları üzerinden "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Muğla, Kocaeli, Mersin ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 8 zanlı gözaltına alındı.

 

Mağdurları sahte reklamlarla dolandırmışlar

Şüphelilerin, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak oluşturdukları sahte ilanlarla çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

