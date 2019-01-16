Sahte bileziği kuyumcuya satmak isterken yakalandı Samsun Çarşamba'da bulunan bir kuyumcuya sahte bilezik satmaya çalışan kadın şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahte bileziği kuyumcuya satmak isteyen M.A. isimli kadın, polis tarafından yakalandı.



İddiaya göre Çarşamba ilçesinde 32 yaşındaki M.A., bir kuyumcuya sahte bilezik satmak istedi. Bileziğin sahte olduğunu anlayan kuyumcu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, şüpheli kadını gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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