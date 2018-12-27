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Sahte belgelerle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Aydın'da sahte belgeler ile 2 banka ve 1 kredi kooperatifinden para çekerek, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şahıs, Kuşadası'nda yakalandı.

27 Aralık 2018 Perşembe 18:16
Sahte belgelerle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Aydın'da sahte belgeler ile 2 banka ve 1 kredi kooperatifinden para çekerek, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan ve hakkında benzer suçlardan kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis ile 64 bin 500 TL para cezası bulunan 1 kişi, Kuşadası'nda yakalandı. Şüpheli, tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte belgeler ile 2 banka ve 1 kredi kooperatifinden para çekerek, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 35 yaşındaki T.A.'nın ilçede olduğunu belirledi. Hakkında benzer suçlardan kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis ve 64 bin 500 TL para cezası da bulunan T.A. dün saklandığı evde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:16
  1. Aydın
  2. Kuşadası
  3. dolandırıcılık
  4. tutuklama kararı
  5. Belgede sahtecilik

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