Sahte bal nasıl anlaşılır?

Arının yaptığı gerçek bal kristalize olur. Halk deyimiyle şekerlenir. Hakiki çiçek balı çabuk donar.

Glikoz şurubu ve esans eklenerek bal adı altında satılan sahte ballar kristalize olmaz.

Bal, binlerce yıl bozulmadan kalabilmek için kendisini korumaya alır ve kristalleşir. Kristalize olan bal, besleyici özelliğinden ve lezzetinden hiçbir şey kaybetmez.

Bal çiçek balı ve salgı balı olmak üzere ikiye ayrılır. Çiçek balı içinde polen olduğundan özelliğine göre bal bir gün ile bir yıl arasında mutlaka kristalize olur.

Salgı balları kristalize olmaz. Alındıkları gibi uzun yıllar berraklığını korur. Halk arasında çam balı olarak bildiğimiz bu çeşit, diğerlerine nazaran pek makbul değildir.

Balı kristalize eden en büyük etkenlerden biri de balın içindeki şekerdir. Balın % 80'i şeker, % 20'si de sudur. Şekerin % 3'ü de mutfaklarda kullandığımız, bilinen çay şekeri, diğer kısmı meyve ve üzüm şekeridir. Bir balda meyve şekeri fazlaysa o bal çok uzun süre sonra kristalize olur.“

SAHTE BALA DİKKAT

Kristalize olmayan bal, ya salgı ya da şekerden üretilmiş sahte baldır.

"Bu bal şekerli mi? İçine ne kadar şeker kattınız? Bal aldım şekerlendi, bu bal sahteymiş.." diye sızlanmalar yanlış!



Kristalize donmuş bal 42-45 dereceler arasında 8-10 saat su dolu bir kapta "benmari usulü" ısıtılarak çözülür, ilk haline gelir. Veya kavanozuyla güneşe bırakılırsa yine eski halini alır.

Mısır şurubu, glikoz, reçel, üzüm şurubu ve pekmez vs. arıya ne verseniz arı bunu bala dönüştürür.

Bal dolaba konmaz. Dolaba konulduğu zaman bal oradaki nemi hemen içine çeker. Yüzeyinde bir tabaka oluşur. O tabaka oluştuğu zaman bal şekerleşir. Bu, yanlış bir uygulamadır. Bu yöntemle iddiaların aksine balın gerçek bal olduğu anlaşılmaz.

Çiçek balı ile şeker karıştırılmış balı birbirinden ayırt etmek için kibrit çöpünün üstüne konulacak kadar bir bal damlası ışığa tutularak içerisinde şeker olup olmadığı anlaşılabilir.

Sarkmaya başlayan bal damlasında ışıklar sol tarafta toplanırsa çiçek, sağ tarafta toplanırsa şeker karıştırılmıştır yani sahte baldır.

Ancak bazen kaynağı çam ve farklı bitkiler olan ballar da ışığı sağ tarafta toplar.

Önemli olan balın çiçek balı olmasıdır

Onun için alacağımız balın üzerine düşen ışığın odaklanması mutlaka sol tarafta toplanmalı..

Gerçek balın çok özel, esans gibi hafif bir kokusu vardır. Balı keserken, saklama kabını açıp kapatırken bu koku daha yoğun hissedilir.

Gerçek bal, glikozlu sahte bala göre daha koyu kıvamdadır.



Gerçek bal, şerbet gibi aşırı tatlı değildir.

Sahteciler şekerden elde edilen ürüne, süzme çam balı karıştırıyor. Çam balı ucuz olduğu için bu işte kullanılıyor.

Aynı ölçek iki kaba tam süzülmüs gerçek bal ve glikozlu bal koyup ağırlıklarını karşılaştırdığınızda, gerçek bal çok daha ağırdır.

Kesik kesik akan bal sahtedir. Çiçek balı hızlı, çam balı ise daha yavaş akar.

Sahte bal kömürleşir

Bir kaşığa bal koyup ateşe tuttuğunuzda gerçek bal oldukça akışkan olur, dayanıklıdır geç yanar. Sahte bal ise çabuk yanar ve kömürleşir.

Soğuk havada donma yapmaz ise bal sahtedir. Zeytin yağının donması gibi kavanozun alt kısımları donma yapar ise hakiki baldır.

Balı kaşıkla alıp yere döktüğünüzde, sahte bal, uzayıp adeta örümcek ağı gibi havada uçuşur.