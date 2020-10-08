Sahra Altı Afrika'da 25 yıl sonra ilk defa küçülme bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle Sahra Altı Afrika ekonomisinde 25 yıl sonra ilk kez küçülme bekliyor.



Dünya Bankası'nın "Afrika'nın Nabzı: İyileşmeye Giden Yolun Çizelgesi" raporunda, Sahra Altı Afrika ekonomisinin, bu yıl yüzde eksi 3,3 küçüleceği belirtildi.



Kovid-19 salgınının Afrika ülkelerini uzun yıllar etkileyebileceği uyarısında bulunulan raporda, "Salgın, kıtadaki 40 milyon insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebilir ve gelecek 5 yıldaki kalkınma planlarını olumsuz etkileyebilir." ifadeleri kullanıldı.

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,1'lik küçülme ile son 10 yılın en kötü dönemini yaşarken, Güney Afrika yüzde 17,1'lik daralma kaydetti.



Etiyopya ve Kenya gibi kaynakları az olan ülkelerde küçülmenin daha yavaş olması öngörülüyor. Morityus ve Şeyseller gibi turizm ekonomisine dayalı ekonomilerin de söz konusu olumsuz gelişmelerden etkilenmesi bekleniyor.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 545 bini geçerken, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 154'e ulaştı. Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Seyşeller ve Eritre'de de ölüm rapor edilmedi.