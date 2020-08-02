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Gündem

Sahneye zırhlı birlikler çıktı! Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tatbikatı nefes kesiyor

Türkiye ve Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatları tank ve zırhlı araçların katılımıyla devam ediyor. Savaşa hazır hale getirilen zırhlı araç birimleri, senaryoya göre verilen görevleri eksiksiz bir şekilde gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 15:18:00 -

Türkiye ve Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar zırhlı birliklerin katılımıyla devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatları tank ve zırhlı araçların katılımıyla devam ediyor.

Zırhlı araç birimleri savaşa hazır hale getirildi

Tatbikat alanına toplanan tanklı ve zırhlı birliklerin koordineli bir şekilde hareket ettiği gözlemlendi. Savaşa hazır hale getirilen zırhlı araç birimleri, senaryoya göre belirlenen hedeflere doğru hareket ederek verilen görevleri eksiksiz bir şekilde gerçekleştirdi.

Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları

Azerbaycan ve Türkiye’nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunma sistemleri yer alıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

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