Sahneye Cübbeli Ahmet Hoca'dan sonra Karamollaoğlu çıktı! İmam Hatip okulları neden hedefte?

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Mahmut Ünlü'nün, "Çocuklarınızı İmam Hatip okulları ile İlahiyat fakültelerine göndermeyin." çıkışından sonra, İmam Hatip okulları bu sefer de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından hedef alındı. Karamollaoğlu, "Torunlarım, bir kısım yanlış uygulamalar yüzünden İmam Hatip'i bıraktı." dedi.

'Zihniyet bozukluğuna delalet eder'

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz yeniakit.com.tr'ye konuştu. Öksüz, İmam Hatip okullarının dindar nesiller yetiştirilmesindeki önemli misyonunu, "İmam Hatip okulları, sahih Din eğitiminin kalesi haline gelmiş kurumlardır." sözleri ile aktardı. "İmam Hatip okullarına karşı çıkarak İmam Hatip düşmanlığı yapmak veya İmam hatipleri hedefin odağı haline getirmek ile İmam hatiplerdeki bazı eksik veya hataları ele almak arasındaki farkı net bir şekilde idrak edip ona göre davranmak gerekiyor." diyen Öksüz, şöyle konuştu:

"İmam hatiplerdeki küçük hatalardan dolayı genelleme yaparak bir İmam Hatip düşmanlığını ortaya koymak, zihniyet bozukluğuna delalet eder. İmam hatiplerle ilgili eksikleri, bazı ufak tefek sıkıntıların giderilmesine dair yapılabilecek eleştirileri ancak özeleştiri niteliğinde ortaya koyabiliriz. Bu farkı da net bir şekilde görüp, ona göre davranmamız gerektiğini düşünüyorum."

İmam hatipler neden sürekli hedefte?

Öksüz, özellikle son zamanlarda imam hatiplerin hedef haline gelmesinin nedenini şu ifadelerle anlattı: "İmam hatipler tarih boyunca, hiçbir fraksiyonun merkezi ve kullanışlı malzemesi haline gelmemişdir. Dolayısıyla İmam hatipler, kendi fraksiyonlarına eleman devşirecek bir merkez olmadığı için sürekli bazı çevrelerin hedefi olmuştur."

İmam hatipleri hedef alan çevreler kime hizmet ediyor?

İmam Hatip okullarını hedef alanlardan bazılarının farklı yapılarla ilişkisi olduğuna dikkat çeken Abdullah Ecevit Öksüz, şöyle devam etti:

"İmam hatiplerle ilgili arizi yorumlar yapanlara baktığımızda ya kendi okullarına eleman devşirmek isteyen FETÖ ve benzeri oluşumlarla, ya Din eğitimi ve İslam düşmanlığı noktasında temerküz etmiş siyasi veya sosyal yapılarla, ya da İmam Hatip okullarının akıllarını, gönüllerini ve vicdanlarını kuşatamadığı insanlarla karşılaşıyoruz. İmam hatiplere dair olumsuz yorum yapan birilerini gördüğümüzde, bu üç alternatiften birisi önümüze geliyor.

İmam Hatip düşmanlığını dış bağlantıları ile birlikte değerlendirdiğimizde de ya İsrail bağlantılı kişi veya kurumları, ya Amerika ve ABD merkezli FETÖ ve benzeri kişi veya kurumları, ya da İngiltere ile göbek bağı olan kişi veya kurumları görürüz."

TİMAV Genel Başkanı Öksüz, sözlerini şöyle tamamladı: "İmam Hatip okullarının özgür olduğu dönemlerde, evladını İmam Hatiplere gönderip, İmam Hatip'e yönelik engellemelerde çocuklarını okuldan ilk alanlar ise hafızası ile değil dönemin aklı ve güncel menfaatleri ile hareket eden hafıza ve hedefinden kopuk zihniyetlerdir."

Cübbeli Ahmet Hoca: Haklısınız

Öte yandan Cübbeli Ahmet Hoca, kendisine gelen tepkiler üzere "yanlış anlaşıldım." diyerek düzeltmede bulunmuştu:

"Ben asla kurumların düşmanı değilim. Göndermeyin demedim. Ama bu 'bir sallamak için bir sarsmak için, bir kendinize gelin' demek için. Ağzımdan öyle çıktı. Bazı kişilerin yaptığı, tümüne mal edilmez. Haklısınız..."