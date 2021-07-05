Sahne bu kez Faik Öztrak'ın! Kendi çaldı kendi oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, ölümcül koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı verdiği mücadele ile dünyaya örnek oluyor.

Fedakar sağlık çalışanları başta olmak üzere muhaliflerin 'yandaşlar zengin ediliyor' algısıyla karşı çıktığı şehir hasteneleri, bu zorlu dönemde vatandaşların her an hizmet veriyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sağlık Bakanlığı ise koronavirüs aşılarını yurt genelinde vatandaşların ayağına kadar götürüyor.

Kendi çaldı kendi oynadı

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 euro bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz halkımızdan 1 kuruş almadık" şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

Öztrak, sözlerinin devamında ise "Yoksa Erdoğan şimdi de aşıdan para almaya mı hazırlanıyor? Bunun yolunu mu yapıyor?" algısına sarıldı.

Kendi sorduğu soruya kendi cevap veren CHP Sözcüsü'ne vatandaşlar "Kendi çaldı kendi oynadı" yorumlarıyla tepki gösterdi.

Yapmadıkları hizmete çöktüler!

Vatandaşlara hizmet etmek yerine heykellere döktüğü paralarla büyük tepki çeken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sağlık Bakanlığı'nın İzmirlilere verdiği aşı hizmete çökmüştü.

Halkapınar metro istasyonunda İzmirli vatandaşlar için kurulan aşı birimini kendi hizmetiymiş gibi sosyal medya hesabından servis eden Tunç Soyer, "Toplu taşıma 'en sağlıklı' ulaşım çözümü. Düşünün Halkapınar metro istasyonumuzda aşı bile olabiliyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.