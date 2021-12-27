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Gündem Sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla 81 ilin valilik ve belediyelerine genelge
Gündem

Sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla 81 ilin valilik ve belediyelerine genelge

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında 81 ilin valilik ve belediyelerine genelge gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 18:07:00 -
Sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla 81 ilin valilik ve belediyelerine genelge

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında 81 ilin valilik ve belediyelerine genelge gönderdi.

Genelgeye göre, tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 7/24 denetim yapılması, sahiplenilmemiş olanlara el konulması ve hayvan bakımevlerine götürülmesi istendi.

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