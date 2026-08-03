Sahipsiz sokak köpeği annesiyle yürüyen 3 yaşındaki çocuğa saldırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Daha önce de köpek saldırıları haberleriyle gündeme gelen Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde annesiyle birlikte sokakta yürüyen 3 yaşındaki çocuğa, sokak köpeği saldırdı. Yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Halfeti ilçesine bağlı Karaotlak Mahallesi'nde annesiyle yürüyen İslim Erva E.'ye bir anda sahipsiz sokak köpeği saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan çocuk, yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildi.
VATANDAŞ DİKEN ÜSTÜNDE
Olayın ardından vatandaşlar, Halfeti’de daha önce de benzer köpek saldırılarının yaşandığını belirterek sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kalıcı önlemler alınmasını istedi. İlçede başıboş köpeklerin tehlike oluşturmaya devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, özellikle çocukların güvenliği için Halfeti Belediyesi ve ilgili kurumların gerekli çalışmaları bir an önce hayata geçirmesini talep etti.