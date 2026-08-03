  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
15 Temmuz destanına dil uzatan Nasuh Mahruki'ye darbe! Ağır ceza talebi! Özgür Özel’den Batı’ya sipariş analiz: Maskesi düştü, İngiliz’e sığındı CHP zihniyetinin ibretlik halleri bitmek bilmiyor! Akılalmaz hezeyanlar pes dedirtti: "Bunların hepsi klinik vaka!" Eylemde millete su sıkarken aklın neredeydi? Toma’cı Tanal’dan ‘temiz su yok’ iddiası Çok partili siyasi tarihte bir ilk… O ilimizde CHP’li belediye kalmadı! İkide bir Türkiye’ye havlayan meczup, ülkesine Netanyahu'nun abisinin heykelini dikti Gazze ateşkesinde de yan çizdiler… İblis’in tohumları kan dökmekte ısrarlı Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması! 4 maddelik çözüm önerisi sundu Ana haber bültenini Fatih Portakal’dan devralmıştı! Tepeli, NOW’daki görevini bıraktı AK Parti düğmeye bastı! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Gündem Sahipsiz sokak köpeği annesiyle yürüyen 3 yaşındaki çocuğa saldırdı
Gündem

Sahipsiz sokak köpeği annesiyle yürüyen 3 yaşındaki çocuğa saldırdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sahipsiz sokak köpeği annesiyle yürüyen 3 yaşındaki çocuğa saldırdı

Daha önce de köpek saldırıları haberleriyle gündeme gelen Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde annesiyle birlikte sokakta yürüyen 3 yaşındaki çocuğa, sokak köpeği saldırdı. Yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Halfeti ilçesine bağlı Karaotlak Mahallesi'nde annesiyle yürüyen İslim Erva E.'ye bir anda sahipsiz sokak köpeği saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan çocuk, yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildi.

VATANDAŞ DİKEN ÜSTÜNDE

Olayın ardından vatandaşlar, Halfeti’de daha önce de benzer köpek saldırılarının yaşandığını belirterek sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kalıcı önlemler alınmasını istedi. İlçede başıboş köpeklerin tehlike oluşturmaya devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, özellikle çocukların güvenliği için Halfeti Belediyesi ve ilgili kurumların gerekli çalışmaları bir an önce hayata geçirmesini talep etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23