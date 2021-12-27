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Gündem Sahipsiz köpekler sokaklardan toplansın
Gündem

Sahipsiz köpekler sokaklardan toplansın

Önceki gün Gaziantep’te 2 pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırması ülke gündeminde infiale yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 16:17:00 -
Sahipsiz köpekler sokaklardan toplansın

Yaşanan saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlarına “Tüm belediye başkanlarına sesleniyorum. Sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gönül kazanabilirsiniz” ifadeleri sözde hayvan hakları koruyucuları tarafından çarpıtıldı. Sahipsiz hayvanların toplanacak olmasına tepki gösteren malum kesim sosyal medya üzerinden protesto çağrıları yaptı. Akit’e konuşan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu ise “Bizim görüşümüz, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun revize edilmesi gerektiği yönünde. Sokak köpeklerinin toplanıp tekrar aynı yerlere bırakılmasına karşıyız. Bu yöntem hem insan, hem hayvanların sağlığı açısından çok büyük olumsuzluklara neden oluyor. Bu bağlamda, Birlik olarak Cumhurbaşkanımızın görüşüne katılıyoruz. Hayvan hakları koruyucularının birinin evladının başına böyle bir olay gelse ne yapardı? Onlardan biri o kızımızın ailesini arayıp bilgi aldı mı” tepkisini gösterdi.

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