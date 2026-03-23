Gündem
Gündem

Sahipli hayvanını terk edene 108 bin lira ceza kesilecek

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Sahipli hayvanını terk edene 108 bin lira ceza kesilecek

Yozgat Valiliği, kentte sahipli hayvanını terk edenlere 108 bin 370 TL idari para cezası uygulanacağı duyurdu.

Yozgat Valiliği, il genelinde sahipli hayvanlarla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, il merkezi, ilçeler ve köylerde sahipli hayvanların kuduz aşılarının yapılması ve mikroçip ile kayıt altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek hayvan sahiplerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda da uyarılarda bulundu.

6 AYA KADAR HAPİS VAR

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Köpek sahipleri, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 260 TL (mikroçip, pasaport ve kuduz aşı bedeli) yatırarak dilekçe (beyanname) ile başvuru yapmalıdır. Başvuru yapılan 6 aylık yaşa kadar sahipli hayvanlara kayıt altına alınarak Kuduz aşıları yapılacaktır. 6 aylık yaştan büyük köpeklere 10 bin 423 TL idari para cezası uygulandıktan sonra mikroçip takılabilecektir. Sahipli hayvanını terk edenlere ise 108 bin 370 TL idari para cezası verilecektir. Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişilere Türk Ceza Kanunu'nun 177. Maddesi uyarınca ise 6 aya kadar hapis ve adli para cezası uygulanacaktır. Kayıtlı hayvanlarınızı köy/mahalle içinde bağlı tutun, serbest bırakmayın veya terk etmeyin."

