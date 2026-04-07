Şahinbey'de Mukaddes Emanetler Sergisi kapılarını açtı

Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen “Mukaddes Emanetler Sergisi” Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi’nde düzenlenen törenle kapılarını açtı. 06-19 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan sergide, İslam dünyası açısından büyük öneme sahip 100’e yakın mukaddes emanet yer alıyor. Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi’nde düzenlenen ve büyük ilgi gören sergi her gün saat 10.00 ile 22.00 arasında sergiyi ziyaret edilebilecek.



BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Mukaddes emanetlerin önemine değinen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “Şahinbey Belediye Başkanımı canı gönülden tebrik ediyorum. Başkanım sizleri Peygamber Efendimizin, sahabelerin, din büyüklerimizin ve alimlerimizin emanetleriyle buluşturuyor. Kutsal emanetler bizim için çok önemlidir. Hiçbir ülke, hatta hiçbir Müslüman ülke mukaddes emanetlere bizim verdiğimiz kadar değer vermeyebiliyor. Ama biz kutsal emanetlere çok değer veriyoruz. Çünkü biz onlara baktığımızda alemlerin sultanını, Peygamber Efendimizi, sahabeleri, din alimlerimizi, bu din için ve bu medeniyet için çekilen eziyetleri, verilen gayretleri, hüzünleri ve sevinçleri görüyoruz ve hepsinden de çok etkileniyoruz. Peygamber Efendimizin sakalı şerifine baktığımız zaman sadece bir kıl görmüyoruz. Kabe örtüsüne baktığımız zaman sadece bir kumaş görmüyoruz. Bir asaya baktığımız zaman sadece odun parçası görmüyoruz. Bunun için kutsal emanetler bizim nezdimizde son derece kıymetlidir. Her birini gördüğümüz zaman biraz da içeriğini biliyorsak tüylerimiz diken diken oluyor, gözlerimiz doluyor” şeklinde konuştu.

YOL GÖSTERİCİ ÖNEMLİ BİR SERGİ

Bu tür serilerin geleceğe de ışık tuttuğunu ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak “Şahinbey Belediye Başkanımızın öncülüğünde bu güzel camimizde, bu organizasyonun olması bize mutluluk verdi. Peygamber Efendimiz'in yaşam hikayesini, hayatını anlatın, sahabeleri ve geçmişten bugüne gelen tüm süreçte onları bize anlatan, bu güzel sergide bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sergi sadece bugünü ve geçmişi değil, gelecek için, evlatlarımız için, bizim hayatımız için, yaşamımıza yol çizen, bize örnek olan, yol gösterici olan, çok önemli bir sergi. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Kongre ve Sanat Merkezi’nde çok önemli kitap fuarları ve sergileri oluyordu. Bugün de çok kıymetli bir sergide birlikte olduk. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi bu güzel anlamlı günde bir araya getiren, bu eserlere eriştiren Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Mukaddes Emanetler Sergisi’nin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Mukaddes topraklarda ecdadımız asırlar boyunca hizmetkarlık yaptılar. Oralara sahip çıktılar ve oralara ait birçok emanetler şu anda ülkemizde bulunuyor. Biz de bu emanetlere sahip çıkıyoruz ve bu emanetler bize Rabbimizi, Peygamberimizi hatırlatıyor. Peygamber Efendimize ait her şey çok kıymetli ve Peygamber Efendimizi çok seviyoruz. Çünkü O’nu sevmeyi bize Rabbimiz emrediyor. Onun için Peygamberimize ait her şey bizim için çok kıymetli. Peygamberimizin sünnetine uymak bizim için çok önemli. İnşallah bu tür sergilerle Peygamber Efendimize olan bağlılığımızı gösteriyoruz. Peygamber Efendimize hep salavat getirmemizi, bize Peygamberimizi ve Rabbimizi hatırlattığı için bu mukaddes sergimizi çok kıymetli buluyorum” ifadelerini kullandı.

“GAZİANTEPLİLER ÇOK SEVDİ”

Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök ise, “Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi örnek bir camimizdir ve Gazianteplilere, camilerimize ve camimize duydukları bu ilgiden ve gösterdikleri alakadan dolayı da teşekkür ediyorum. Mukaddes Emanetler Sergisi’ni Gaziantepliler çok sevdi. Bu sergiyi açan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na, sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Peygamber sevdalıları olarak Allah bu sevdayı ömrümüz boyunca yüreklerimizden eksik kılmasın” diye konuştu.