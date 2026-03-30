Şahinbey Millet Camii'nde çocuk sesleri

Hafta sonuna renk katan etkinlikte çocuklar hem sosyal aktivitelerle vakit geçirdi hem de cami ortamıyla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı. Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi’nde düzenlenen yarışmalar ve oyunlar sayesinde çocuklar arasında kaynaşma sağlanırken, etkinlik alanı gün boyu neşeli görüntülere sahne oldu.



CAMİLER ÇOCUKLARLA GÜZEL

Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camilerin çocuklarla daha anlamlı hale geldiğini belirterek, “Camimiz çocuklarla güzel. Onlar camiye gelince buralar cıvıl cıvıl oluyor. Çocuklarımız için her hafta Cumartesi günü Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi’nde etkinliklerimiz devam edecek. Çocuklarımız burada güzel vakit geçirecekler ve kendilerine çeşitli hediyeler vereceğiz” dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu tür etkinliklerle çocukların hem eğlenmesini hem de manevi değerlerle iç içe büyümesini hedeflediklerini ifade etti. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği program, çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik önümüzdeki haftalarda devam edecek.