Aktüel
Aktüel
Aktüel

Şahinbey Millet Camii'nde çocuk sesleri

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şahinbey Millet Camii'nde çocuk sesleri

Türkiye’nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi, hafta sonu minik misafirlerini ağırladı. Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında camiye gelen çocuklar, çeşitli oyunlar oynayıp yarışmalara katılarak doyasıya eğlendi.

Hafta sonuna renk katan etkinlikte çocuklar hem sosyal aktivitelerle vakit geçirdi hem de cami ortamıyla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı. Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi’nde düzenlenen yarışmalar ve oyunlar sayesinde çocuklar arasında kaynaşma sağlanırken, etkinlik alanı gün boyu neşeli görüntülere sahne oldu.

CAMİLER ÇOCUKLARLA GÜZEL

Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camilerin çocuklarla daha anlamlı hale geldiğini belirterek, “Camimiz çocuklarla güzel. Onlar camiye gelince buralar cıvıl cıvıl oluyor. Çocuklarımız için her hafta Cumartesi günü Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi’nde etkinliklerimiz devam edecek. Çocuklarımız burada güzel vakit geçirecekler ve kendilerine çeşitli hediyeler vereceğiz” dedi.

 

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu tür etkinliklerle çocukların hem eğlenmesini hem de manevi değerlerle iç içe büyümesini hedeflediklerini ifade etti. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği program, çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.
Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik önümüzdeki haftalarda devam edecek.

İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan
Gündem

İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında birlikte görüntülendiği belediye personeli S.A.’nın, daha önce düzenlenen İsmet İn..
Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik
Gündem

Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kocatepe Gazetesi’nin binasını mühürletip kapattırmaya çalıştı ancak mahkeme Kocatepe G..
Siyonistlerin eski başbakanından itiraf gibi çağrı! "Bizi Yahudi teröristlerin elinden kurtarın!"
Gündem

Siyonistlerin eski başbakanından itiraf gibi çağrı! "Bizi Yahudi teröristlerin elinden kurtarın!"

İşgalci İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, kendi ülkesinin kolluk kuvvetlerini ve hükümetini sert bir dille suçlayarak dünyayı şaşkına çe..
