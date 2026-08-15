Şahinbey Belediyesi'nin 'Üreticiden tüketiciye tarla fiyatına' projesine yoğun ilgi

Çiftçilere zeytin ve fıstık fidanı, gübre, mısır, arpa, buğday ve mercimek tohumu ile patlıcan, biber, karpuz ve domates fidesi desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Tarım destekleriyle üretimin artırılmasına katkı sağlayan Şahinbey Belediyesi, yeni uygulamayla çiftçilerin yetiştirdiği ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlıyor.



TARLA FİYATINA TAZE ÜRÜNLER

Proje kapsamında domates, biber, patlıcan, soğan, sarımsak ve patates gibi mutfakların vazgeçilmez ürünlerinin satışı Güneş Semt Pazarı’nda vatandaşlara sunuluyor. Ürünlerin doğrudan üreticiden temin edilmesi sayesinde vatandaşlar taze ve kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alma imkânı buluyor.

“HEM ÜRETİCİ HEM VATANDAŞ KAZANIYOR”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, uygulamanın hem üreticiye hem de tüketiciye katkı sunduğunu belirterek, “Üreticiden Tüketiciye Tarla Fiyatına, doğal ve uygun fiyatlı ürünler Şahinbey’de! Domatesten soğana, patlıcandan salçalık bibere, patatesten sarımsağa kadar taze ürünler semt pazarında vatandaşlarımızı bekliyor. Üreticimize destek olurken, vatandaşımıza da kaliteli ve ekonomik alışveriş imkânı sunmaya devam ediyoruz.” dedi.



VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Uygulamanın başlamasıyla birlikte Güneş Semt Pazarı’na gelen vatandaşlar, projeye yoğun ilgi gösterdi. Uygun fiyatlı ve taze ürünlere ulaşmanın kendileri açısından önemli bir avantaj olduğunu belirten vatandaşlar, Şahinbey Belediyesi’ne ve Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

ARACI MALİYETİ ORTADAN KALKIYOR

“Üreticiden Tüketiciye Tarla Fiyatına” projesiyle çiftçilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmasına imkân sağlanırken, aracı maliyetlerinin ortadan kaldırılması da fiyatların daha uygun seviyelere çekilmesine katkı sunuyor.

Şahinbey Belediyesi, bir yandan üreticinin emeğinin karşılığını almasına katkı sağlarken diğer yandan vatandaşların mutfak giderlerine destek olmayı sürdürüyor. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, üreticiyi ve tüketiciyi buluşturan çalışmaların devam edeceğini ifade etti.