  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiltere'de kritik saatler: Tüm ülkeyi mesajla uyardılar! 15 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 15 Ağustos 1627: Dadreddizâde Mehmed Emin Şirvanî'nin vefatı (İstanbul Kadısı) Abdullah Gül ne mesajı vermek istedi! Onlarca Türk sitesi varken İngiliz sitesine konuştu İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD açıklaması Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi! Bakanlık açıklama yaptı Trump’ın Hürmüz çıkışına sert yanıt! Resmen dalga geçtiler CHP'li meclis üyesinin kirli tezgahı patladı! Suç örgütüne azmettiricilikten tutuklandı! Sisi'den Zelenskiy'e kritik telefon! İki lider Orta Doğu'daki gerilim ve Ukrayna-Rusya savaşını masaya yatırdı CHP, DEM ve YRP'de deprem! 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Tarım Şahinbey Belediyesi'nin 'Üreticiden tüketiciye tarla fiyatına' projesine yoğun ilgi
Tarım

Şahinbey Belediyesi'nin 'Üreticiden tüketiciye tarla fiyatına' projesine yoğun ilgi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şahinbey Belediyesi'nin 'Üreticiden tüketiciye tarla fiyatına' projesine yoğun ilgi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından vatandaşların bütçesine katkı sağlamak ve yerli üreticiyi desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Üreticiden Tüketiciye Tarla Fiyatına” projesi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamında çiftçilerden doğrudan temin edilen taze sebze ve meyveler, aracı olmadan Şahinbey halkına ulaştırılıyor.

Çiftçilere zeytin ve fıstık fidanı, gübre, mısır, arpa, buğday ve mercimek tohumu ile patlıcan, biber, karpuz ve domates fidesi desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Tarım destekleriyle üretimin artırılmasına katkı sağlayan Şahinbey Belediyesi, yeni uygulamayla çiftçilerin yetiştirdiği ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlıyor.

TARLA FİYATINA TAZE ÜRÜNLER

Proje kapsamında domates, biber, patlıcan, soğan, sarımsak ve patates gibi mutfakların vazgeçilmez ürünlerinin satışı Güneş Semt Pazarı’nda vatandaşlara sunuluyor. Ürünlerin doğrudan üreticiden temin edilmesi sayesinde vatandaşlar taze ve kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alma imkânı buluyor.

“HEM ÜRETİCİ HEM VATANDAŞ KAZANIYOR”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, uygulamanın hem üreticiye hem de tüketiciye katkı sunduğunu belirterek, “Üreticiden Tüketiciye Tarla Fiyatına, doğal ve uygun fiyatlı ürünler Şahinbey’de! Domatesten soğana, patlıcandan salçalık bibere, patatesten sarımsağa kadar taze ürünler semt pazarında vatandaşlarımızı bekliyor. Üreticimize destek olurken, vatandaşımıza da kaliteli ve ekonomik alışveriş imkânı sunmaya devam ediyoruz.” dedi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Uygulamanın başlamasıyla birlikte Güneş Semt Pazarı’na gelen vatandaşlar, projeye yoğun ilgi gösterdi. Uygun fiyatlı ve taze ürünlere ulaşmanın kendileri açısından önemli bir avantaj olduğunu belirten vatandaşlar, Şahinbey Belediyesi’ne ve Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

ARACI MALİYETİ ORTADAN KALKIYOR

“Üreticiden Tüketiciye Tarla Fiyatına” projesiyle çiftçilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmasına imkân sağlanırken, aracı maliyetlerinin ortadan kaldırılması da fiyatların daha uygun seviyelere çekilmesine katkı sunuyor.

Şahinbey Belediyesi, bir yandan üreticinin emeğinin karşılığını almasına katkı sağlarken diğer yandan vatandaşların mutfak giderlerine destek olmayı sürdürüyor. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, üreticiyi ve tüketiciyi buluşturan çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir
Gündem

Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir

Yılmaz Özdil, Süleymancılar Cemaati’nin Alihan Kuriş ayağına düzenlenen finans operasyonlarının CHP ve YP’ye uzanabileceğini söyledi. Özdil,..
Alihan Kuriş’in "Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde" kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu
Gündem

Alihan Kuriş’in “Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde” kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş etrafında oluşturulan dini liderlik anlatısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Afrika’dak..
Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti!
Gündem

Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Akit TV ekranlarında Erkan Tan'ın sorularını yanıtlayarak muhalefetin ve fondaş medyanın kirli maskesini bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23