Şahinbey Belediyesi'nden mesleki eğitime 250 milyonluk dev destek

Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Şahinbey Belediyesi işbirliği ile ortaokul eğitimini tamamlamış gençlerin erken yaşta mesleki beceri kazanmalarını sağlayarak genç işsizliği azaltmak, istihdamı arttırmak, işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı ve işletmede beceri eğitimine devam eden öğrencilerin ailelerine eğitim desteği veriliyor.

Şahinbey Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilen mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı 19 yaşından gün almamış, Şahinbey ilçesinde ikamet eden, teorik ve işletmede beceri eğitimlerine devam eden mesleki eğitim merkezi öğrenci velilerine aylık 2022 yılı için 500 TL. 2023 yılı için 600 TL, 2024 yılı için 650 TL, 2025 yılı için 700 TL tutarında eğitim desteği veriyor.

250 milyon ₺ olarak bütçeledirilen proje kapsamında 8.207 öğrenciye eğitim desteği sağlanacak.

Şahinbey Belediyesi’nin eğitim desteği, mesleki eğitim merkezlerine “mesleki eğitim + Diploma” programı 9-10-11 ve 12. Sınıf öğrencilerini kapsıyor. Mesleki eğitim merkezine kayıtlı, teorik eğitimlere ve işletmede beceri eğitimlerine devam eden öğrencilerin ailelerine, öğrencileri mesleki eğitime devam ettikleri sürece 19 yaşına kadar eğitim desteğinden faydalanacak.