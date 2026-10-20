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Aktüel Şahinbey Belediyesi'nden 101 bin Mehmetçiğe asker çantası
Aktüel

Şahinbey Belediyesi'nden 101 bin Mehmetçiğe asker çantası

Yeniakit Publisher
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Şahinbey Belediyesi'nden 101 bin Mehmetçiğe asker çantası

Şahinbey Belediyesi, 2016 yılında hayata geçirdiği “Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden” projesiyle bugüne kadar 101 bin Mehmetçiğe asker çantası hediye ederek vatan nöbetine hazırlanan gençlerin yanında oldu.

Şahinbey Belediyesi, vatani görevini yapmak üzere askere gidecek gençlere yönelik desteklerini sürdürüyor. 2016 yılında başlatılan “Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden” projesi kapsamında, askerlerin temel ihtiyaçlarına yönelik çeşitli malzemelerin bulunduğu çantalar bugüne kadar 101 bin Mehmetçiğe ulaştırıldı. İlk dağıtımı 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen proje, asker adaylarından gördüğü yoğun ilgi üzerine devam ettirildi. Gaziantep genelinde sürdürülen uygulamayla, vatani görevini yerine getirmek üzere yola çıkan gençlere hem ihtiyaç duyabilecekleri malzemeler sunuluyor hem de kendilerine destek olunduğu hissettiriliyor.

“MEHMETÇİĞİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatanın güvenliği için görev yapan Mehmetçiklere destek olmanın önemine dikkat çekerek, asker çantası dağıtımının devam ettiğini belirtti.

 

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Vatanımızın bekası için ülkemizin dört bir yanında nöbet tutan Mehmetçiklerimize, içerisinde çeşitli malzemelerin bulunduğu asker çantası dağıtımımız sürüyor. 2016 yılının ekim ayında başlattığımız projeye yoğun ilgi olması nedeniyle uygulamamızı devam ettirdik. Çantalarda askerlerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemeler bulunuyor. Vatanımızın bekası için evlerinden ayrılan ana kuzularımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

ASKER ADAYLARINDAN TEŞEKKÜR

Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi’ne başvurarak hediye çantalarını teslim alan gençler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Belediyenin desteğinin kendilerini gururlandırdığını belirten asker adayları, Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Şahinbey Belediyemizin askerlerimize sunduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Askere gitmeden önce belediyemize gelerek çantamızı aldık. Belediyemizin bu hizmeti bizleri gururlandırdı. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu hem vatandaşın hem de askerimizin yanında. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.
Şahinbey Belediyesi, 101 bin Mehmetçiğe ulaşan projesiyle gençlerin vatani görev öncesindeki ihtiyaçlarına katkı sunarken, asker adaylarına moral ve destek vermeyi sürdürüyor.

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