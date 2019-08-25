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Şahinbey Belediyesi meslek edindirme kursları

Şahinbey Belediyesi ve İŞKUR’un müşterek düzenlediği meslek edindirme kurslarına katılan 134 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

25 Ağustos 2019 Pazar 13:52
Şahinbey Belediyesi meslek edindirme kursları

Şahinbey Belediyesi ve İŞKUR’un müşterek düzenlediği meslek edindirme kurslarına katılan 134 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.


Şahinbey Belediyesi ve İŞKUR’un müşterek düzenlediği proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 134 kursiyer daha sertifikalarını alarak iş dünyasına atılmak için ilk adımı attı. Şahinbey Belediyesi’nin 193 sosyal tesisinde 130 ayrı branşta bugüne kadar 28 bin 121 kişiye çeşitli branşlarda eğitim verilerek, sertifikaları verildi. Düzenlenen Programda Kocaeli’nin Kartepe Belediyesi minik mehteran takımı gösterisiyle kendilerini izleyenlerin gönüllerinde taht kurdu. Şahinbey Belediyesi nikah salonunda düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.


Meslek edindirme kurslarını önemsiyoruz


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın her alanda yanında olduklarını belirterek, "Meslek edindirme kurslarını önemsiyoruz. Aş, iş ve eş hayatımızda çok önemli. Şahinbey Belediyesi’ne bağlı sosyal tesislerde açtığımız kurslardan bugüne kadar 28 bin 121 vatandaşımıza meslek edindirme kursu verdik. Bunların bir kısmını İŞKUR ve KOSGEB ile birlikte yapıyoruz. Onlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu eğitimler sonrasında kendi işyerinizi açıp kendi işinizi kurarsınız. Böylece yanınızda başkalarını da çalıştırarak istihdam sağlarsınız. Girişimcilik Gazianteplilerin ruhunda var. Şahinbey Belediyesi olarak Girişimcilik kursları da açıyoruz. Hükumetimizin bu anlamda eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere ciddi destekleri oluyor. Bu da istihdama teşvik için yapılan, hükumetimizin güzel bir uygulaması bizde belediye olarak bu projeye destek veriyoruz” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:52
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