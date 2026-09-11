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Yerel Şahin Sucukları'nda sahte evrak şüphesiyle gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi adliyede
Yerel

Şahin Sucukları'nda sahte evrak şüphesiyle gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi adliyede

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Şahin Sucukları'nda sahte evrak şüphesiyle gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi adliyede

Şirket, iç denetimde tespit edilen usulsüz işlemleri adli mercilere ilettiğini, zarara ilişkin rakam ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kayseri'de faaliyet gösteren Şahin Sucukları bünyesinde geçmişte görev yapmış bazı çalışanların, sahte evrak ve belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlem gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi adliyeye çıkarıldı.

Söz konusu işlemlerin, çalışanların görev ve yetki sınırları dışında, şirketin bilgisi ve iradesi haricinde yapıldığı şüpheleniliyor. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler, adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şirketten açıklama: "Rakamlar ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Şahin Sucukları, konuya ilişkin açıklamasında usulsüz işlemlere dair tespitlerin şirket iç denetim birimlerince yapıldığını, gerekli tedbirlerin süratle alındığını, elde edilen bilgi ve belgelerin adli mercilere intikal ettirildiğini bildirmişti. Açıklamada, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddia ve savunmaların titizlikle incelendiği, adli sürecin devam ettiği kaydedilmişti.

Açıklamada şu ifadeye yer verilmişti: "Özellikle bilinmesini isteriz ki, çeşitli mecralarda olayın kapsamı ve şirketimizin uğradığı zarara ilişkin yer verilen rakamlar ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Şirketin mali yapısına, ticari faaliyetlerine ve itibarına zarar verebilecek her türlü girişime karşı idari ve hukuki tedbirlerin alındığı, Şahin markasının faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü ve yoluna kararlılıkla devam ettiği de aynı açıklamada belirtilmişti.

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