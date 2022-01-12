Şahin: Şiddet vakalarını izlemiyorum ve gereğinin yapılmasını söylüyorum

Çocuklarla ilgili her projenin kendisini heyecanlandırdığını belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, onlara yönelik istismar söz konusu olduğunda büyük üzüntü duyduğunu, bunları ortadan kaldırmak için de canla başla çalıştığını söyledi.

Bu tür konularda STK’lerin faaliyetlerinin önemine işaret eden Şahin, çocuklara yönelik çalışmalarıyla tanınan STK’leri her zaman desteklediklerini vurguladı.

Şiddetin bir sarmal olduğunu belirten Şahin, “Ailede şiddet, çocuğa yönelik şiddet, daha sonra bu şiddetin getirdiği istismar vakaları, okulda şiddet, okulda istismar vakaları veyahut da sosyal alandaki vakalar hepsi bir sarmaldır” diye konuştu.

Çocuk istismar vakalarının medyada yer alış şekline değinen Şahin, “İstismar vakalarının veriliş tarzı bile zaman zaman belki de kafalarında insani duyguları barındırmayan mahluklar için hareket tarzı belirleyebilecek yönelime sebep olabilmektedir” dedi.

Kuşak ve haber programlarında, çizgi film ve filmlerde bu tür olayların veriliş şekline çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, “Anlatış şekliyle bunun yaygınlaştırılmasına fırsat vermemek bizim elimizde” ifadesini kullandı. Bir medya yöneticisi olarak kadına, çocuğa, hayvana yönelik şiddet ve istismar içeren görüntüleri izlemediğini anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekranda varsa zaten izlemiyorum ve gereğinin yapılması için bildiriyorum. Ama sosyal medyada önüme düşürse de izlemiyorum. Çocuklarıma da izletmiyorum. Her fırsatta bunların izlenmemesini söylüyorum. ‘Üstünü bir şekilde kapatalım, nasıl olsa kapatınca bunlar olmaz’ diye bir düşünceye sahip değilim. Tabii ki bunların bilinmesi ve anlatılması lazım. Ama bunları anlatırken normalleştirilerek verilmesi, yapacağımız en büyük hatalardan bir tanesidir.”

RTÜK Başkanı Şahin, bu hassasiyetleri gözeten tüm medya yapımcılarına ve yöneticilerine teşekkür ederek, “Ülkemiz, medyadaki hızlı gelişmelere rağmen ufak tefek aksaklıklar hariç ciddi anlamda kendi öz denetimlerini yapan bir yapıya sahiptir. Bu da bizi sevindirmektedir” değerlendirmesinde bulundu. Ebubekir Şahin, çalıştayda, var olan eksikliklerin ele alınacağını kaydetti.