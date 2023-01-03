Şahin: Gazi şehrimizi her kulvarda hak ettiği yere taşımaya devam edeceğiz

2022 yılının değerlendirmesini yapan Başkan Şahin, “Geçen yılın, birçok açıdan olumlu geçtiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda ilimizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olduk. Kentin ulvi hedeflerine ulaşması, modern ve yaşanılabilir bir şehir olması yolunda hizmet ve yatırımlarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz. Gazi şehrimizi her kulvarda hak ettiği yere taşımaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Şahin mesajına şu ifadelerle devam etti:

“Her fırsatta vatandaşlarımızla hasbihal etmenin, hasret gidermenin gayreti içinde olduk. Onların istekleri ve ihtiyaçları üzerine birçok çalışma başlattık. Şehrimizin çehresini değiştiren kentsel dönüşüm alanları, parklar, meydanlar, otoparklar, müzeler, köprülü kavşaklar, millet bahçeleri, spor merkezleri, sosyal tesisler değerli vatandaşlarımızın hizmetine alındı. Şehrimizin gücüne ve potansiyeline yakışır dev projelerimiz olan; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren GAZİRAY, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete girdi. GAZİRAY ile entegre çalışan ve Gaziantep ile Nizip arasında konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayan Raybüs kısa sürede en çok tercih edilen taşıma sistemleri arasına girdi. Türkiye’de ilk kez devreye alınan “Çiftçi Kart” uygulamasıyla, çiftçimize yüzde 100 hibeli, 4 milyon 46 bin 550 litre mazot desteği verdik. ‘’Genç Dostu Şehir Gaziantep’’ hedefi doğrultusunda hazırlanarak hizmete sunulan ‘’Genç Gaziantep Mobil Uygulaması” gazi şehrimize ödül kazandırdı. Kadın Kart uygulamamız ile kentimizde yeniliklere imza attık. Sayısız projeye daha imza atarak bir yıl boyunca büyük bir ekiple kentin hafızasında izlerimizi bıraktık.

Demokrasi ve özgürlük anlayışı, kalkınma ve refah parolasıyla 2023 hedeflerine ilerleyen Türkiye'de 2023 hedeflerine hazır bir Gaziantep için imkânsız denilenleri mümkün, hayal edilenleri gerçek yapma gayretimizden asla geri adım atmayacağız. Bu azim ve kararlılıkla gece gündüz çalışacağız. Rabbimden 2023 yılında sıkıntıların, zorlukların ve husumetlerin ortadan kaldırılmasında yeni fırsat kapılarının açılmasını diliyor, yaptığımız bu çalışmalarda halkımızın huzuruna, mutluluğuna sebebiyet vermesini niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, insanlığın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum.”

Her zaman olduğu gibi, önümüzdeki yıl da vatandaş odaklı, verimlilik esaslı, sosyal belediyecilik eksenli, sürdürülebilir içerikli projelerimize, yenilerini eklemeye kararlıyız. Şüphesiz, geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizlerin, aynı şehri paylaşan insanlar olarak, en önemli sorumluluğumuzun ‘birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olmak’ olduğunu düşünüyorum.