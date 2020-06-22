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Aktüel

Şahin avı pahalıya patladı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kaçak Şahin avında kullanılan 1 araca el konuldu, avcılara ise para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:31:29 -
Şahin avı pahalıya patladı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kaçak Şahin avında kullanılan 1 araca el konuldu, avcılara ise para cezası uygulandı.


Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğü kaçak avcılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Şarkışla ilçesinde yapılan av koruma kontrol faaliyetleri sırasında kaçak Şahin avı yapan iki şahsı suçüstü yakaladı. Kaçak avcılara cezai işlem uygulanırken kaçak avda kullandıkları bir adet araca el konuldu.

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