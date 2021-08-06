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Gündem Şahin Akdemir'in mezarı tehdit altında!
Gündem

Şahin Akdemir'in mezarı tehdit altında!

Muğla Marmaris'te yangına müdahale eden ekiplere su taşırken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in mezarını alevlerin tehdit ettiği belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Marmaris'teki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 14:11:00 -
Şahin Akdemir'in mezarı tehdit altında!

Muğla Marmaris'te yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki son durumu aktaran Haber Global Muhabiri Umut Erol, yangınların ilk gününde ekiplere su taşırken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in mezarını alevlerin tehdit ettiğini aktardı.

Mahalle boşaltıldı

Yangın tehlikesi nedeniyle Sazak Mahallesi boşaltıldı. Yangında hayatını kaybeden Akdemir, Köyceğiz ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanarak defnedilmişti.

Marmaris'teki yangın kontrol altına alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Marmaris'teki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

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