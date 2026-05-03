Sahile vuran çantadan uyuşturucu çıktı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahile vuran bir çantadan 21,5 kilogram skunk çıktı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan şüpheli çanta, polisi harekete geçirdi. Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde denizden kıyıya vurduğu belirtilen çantanın içinden yüklü miktarda uyuşturucu madde çıktı.
Olay, dün sahilde yürüyen vatandaşların kıyıya vurmuş bir çantayı fark etmesiyle ortaya çıktı. Durumun polise bildirilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay, dün ilçeye bağlı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. Denizden kıyıya vuran bir çantayı görenler polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede, çantada 33 adet vakumlu paket halinde toplam 21,5 kilogram skunk bulundu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.