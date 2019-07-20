Sahilde drift attı, 10 yuvaya zarar verdi! Arkasına bakmadan kaçtı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, sahilde drift atan aymaz, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 10caretta caretta yuvasını ezdi. Olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalar başlatıldı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:10
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, otomobiliyle sahilde drift yapan sürücü, 10 caretta caretta yuvasına zarar verdi.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanlarından Obalar sahiline gelen bir kişi, saat 03.00 sıralarında 07 FGC 18 plakalı arazi aracıyla drift yaptı.
Yuva üstündeki kafesleri kırdı
Drift yapan sürücü, caretta caretta yuvalarının yerini belirlemek için konulan demir kafeslerin üzerinden geçerek kırdı.
Mahalle sakinlerinin kendisini görüntülediğini fark eden sürücü, bir süre sonra sahilden uzaklaştı.
Çalışma başlatıldı
Gelen ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, aracın çekilen fotoğrafını ve plakasını aldı. Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.
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