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Sahilde drift attı, 10 yuvaya zarar verdi! Arkasına bakmadan kaçtı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, sahilde drift atan aymaz, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 10caretta caretta yuvasını ezdi. Olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalar başlatıldı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:10
Sahilde drift attı, 10 yuvaya zarar verdi! Arkasına bakmadan kaçtı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, otomobiliyle sahilde drift yapan sürücü, 10 caretta caretta yuvasına zarar verdi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanlarından Obalar sahiline gelen bir kişi, saat 03.00 sıralarında 07 FGC 18 plakalı arazi aracıyla drift yaptı.

Yuva üstündeki kafesleri kırdı

Drift yapan sürücü, caretta caretta yuvalarının yerini belirlemek için konulan demir kafeslerin üzerinden geçerek kırdı.

Mahalle sakinlerinin kendisini görüntülediğini fark eden sürücü, bir süre sonra sahilden uzaklaştı.

Çalışma başlatıldı

Gelen ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, aracın çekilen fotoğrafını ve plakasını aldı. Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:10
  1. Antalya
  2. caretta caretta
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