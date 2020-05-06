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Aktüel

Sahilde alkol aldığı iddia edilen şahıs, polislere direndi

Üsküdar’da sahilde park ettiği aracının içerisinde iddiaya göre alkol alan bir şahıs, polis tarafından polis aracına alınmak istendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:56:17 -
Sahilde alkol aldığı iddia edilen şahıs, polislere direndi

Üsküdar’da sahilde park ettiği aracının içerisinde iddiaya göre alkol alan bir şahıs, polis tarafından polis aracına alınmak istendi. Polise karşı gelen şahıs uzun süre polise direndi. Uygunsuz bir yerde aracını park ederek alkol aldığı gerekçesiyle şahsa para cezası da kesildi.


Üsküdar sahilinde aracını park eden bir şahıs, iddiaya göre aracının içerisinde alkol almaya başladı. Polis, şahsı uyararak polis aracın bindirmek istese de şahıs polislerin uyarılarına kulak asmadı. Polislere direnen şahıs ile polisler arasında mukavemet yaşandı. Sarhoş olduğu iddia edilen şahıs daha sonra polis aracı ile olay yerinden götürüldü. Şahsın yol kenarına park ettiği araç polis tarafından incelendi. Uygunsuz olan bir yerde aracını park ederek alkol aldığı gerekçesiyle şahsa Hıfzıssıhha Kanununa göre para cezası da kesildi.

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