Sahil Güvenlik'e operasyon! Gözaltılar var

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları bulunduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik Komutanlığının 32 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları bulunduğu gerekçesiyle 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

4’ü aktif

Şüphelilerin 4'ünün aktif görevde olduğu belirtilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 10 ilde sürdürüldüğü kaydedildi.

23’ü gözaltına alındı

Öte yandan, şüphelilerden 23'ünün şu ana kadar gözaltına alındığı öğrenildi.