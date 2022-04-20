Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru sayfası | Sahil Güvenlik uzman erbaş maaşı ne kadar?

Sahil Güvenlik Komutanlığı 400 uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvurular ise başladı. Pek çok kişi uzman erbaş alımı başvurularının ne zaman, nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, uzman erbaş maaşları ne kadar 2022?

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru sayfası

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, "Başvurular, 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir” ifadeleri yer aldı.

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdi?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise mezunu olmak.

3. 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Nisan 2022) diğer şartları taşıyor olmak.

Sahil Güvenlik uzman erbaş maaşı ne kadar?

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı ilanına başvuru yapmak isteyenler maaşlar hakkında araştırma yapıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş maaşları ise net olarak bilinmiyor. Ancak TSK'de görev alar uzman erbaş maaşları şöyle:

Yeni atanmış bir uzman çavuşun maaşı: 4.500 ila 5.000 TL arası

Güneydoğu bölgesinde görev yapan bir uzman çavuşun maaşı: 6.500 ila 8.000 TL arası

Doğu Anadolu bölgesinde görev yapan uzman çavuş maaşı: 7.000 ila 8.250 TL arası

Sınır dışı askeri personel olarak göreve çağrılan uzman çavuşların maaşı: 10.000 TL ve üzeri

En düşük uzman çavuş maaşı: 3.100 TL

En yüksek uzman çavuş maaşı 8.400 TL

Uzman çavuş olarak görev yapan emeklilerin maaş: 4.500 TL ve üzeri.