Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 22 - 26 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacak.

Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığında ücretli genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilereden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilm edilmeyecektir.

Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadı ile ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek aday, kura yöntemiyle belirlenecektir.

Kura çekimi Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı (İstanbul Tersanesi Komutanlığı içi Kaynarca Mahallesi Liman Caddesi No:1/1 Pendik/İSTANBULl) adresinde 4 Mart 2022 tarihinde saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazana Adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız