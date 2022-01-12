Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Trabzonspor’a ziyaret
Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ömer Harun Özkaynak ve Sahil Güvenlik Kısım Amiri Asb. Kıdemli Başçavuş Bekir Özalp Trabzonspor kulübünü ziyaret ederek teknik Direktör Abdullah Avcı ile sohbet ettiler.
YENİ AKİT ANKARA
Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Kıdemli Binbaşı Ömer Harun Özkaynak’ın fotoğraflarını paylaşan Trabzonspor kulübü Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kulübü ziyaret ettiklerini duyurdu.
Trabzonspor’un resmi hesabından yaptığı paylaşımla Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kulübü ziyaret ederek başarılar dilediği belirtilerek, “Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ömer Harun Özkaynak ve Sahil Güvenlik Kısım Amiri Asb. Kıdemli Başçavuş Bekir Özalp kulübümüzü ziyaret etti. Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile bir araya gelen Ömer Harun Özkaynak, takımımıza başarı dileklerini iletti. Ziyaretin ardından Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı tarafından günün anısına Özkaynak’a formamız hediye edildi.”ifadeleri kullanıldı.