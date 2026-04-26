Bingöl 4,4 ile sallandı, Prof Dr. Görür uyardı! ‘Büyük bir depremi tetikleyebilir'
Bingöl Yedisu’da sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı geldi.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, depremin ardından ilgili kurumlar tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybının tespit edilmediği belirtildi.
Açıklamada, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verildi.
“BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLEYEBİLİR” Prof. Dr. Naci Görür depreme dair açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Görür, "Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı.” mesajını paylaştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23