Hayvanların sağlığı onlara emanet Van’da kadın veterinerler iş başında
AA Giriş Tarihi:

Hayvanların sağlığı onlara emanet Van’da kadın veterinerler iş başında

Van'ın Tuşba ilçesinde görevli kadın veterinerler, kırsal mahallelere giderek büyükbaş ve küçükbaşları aşılıyor, üreticileri bilgilendiriyor.

Türkiye'de küçükbaş varlığıyla ilk sırada yer alan kentte hayvandan insana bulaşan hastalıkların önlenmesi ve verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 3 kadın veteriner, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen en ücra mahalle ve mezralara giderek hayvanları sağlık taramasından geçiriyor, küpeleme işlemlerini yapıyor.

Araçlarla ulaşamadıkları yerlere yürüyerek giden fedakar veterinerler, şap, şarbon, veba, çiçek ve brusella aşısı yaparak hayvanları olası hastalıklardan koruyor, besicileri bilgilendiriyor.

Veteriner Meltem Eken, AA muhabirine, temel geçim kaynağının hayvancılık olduğu bir bölgede çalıştıklarını söyledi.

Bölge halkının veterinerlere değer verdiğini belirten Eken, şunları kaydetti: "Kadın olmamın dezavantajı olmadı. Yetiştiriciler bizi kardeş gibi görüyor.

Burada çalışmaktan memnunum, mutluyum. İşimi severek yapıyorum. Belli dönemlerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanları aşılıyoruz.

Bu dönemde de kuzuları küpeliyoruz. Yetiştiriciyi, hayvancılığı bilinçli yapmaları için temizlik, hayvan hastalıkları, bulaşıcılarla ilgili bilgilendiriyoruz.

Kışın hava şartları, yol sıkıntı oluyor. Genel olarak iklim şartları el verdiği sürece yetiştiricilerimize yardımcı oluyoruz."

Köy köy gezerek üreticilerin yanında olmaya çalıştıklarını anlatan Tuba Ervüz ise "Kuzu, buzağı, arı destekleriyle ilgili çiftçimizi bilgilendiriyoruz.

Aynı zamanda hayvan sağlığında nelere dikkat edilmesi gerektiği konularda bilgi veriyoruz. Üreticilerimiz her alanda bize destekte bulunuyor.

Hayvan sağlığı için ahır hijyeni, kuzu doğumları konularında bilgi vererek çiftçilerimizin ekonomik kayıplarını önlemeye çalışıyoruz.

Sadece hayvan sağlığı değil aynı zamanda gıda güvenliği için de sahada bulunuyoruz. Gıda sağlığı toplum sağlığı demek. Toplum sağlığımıza da katkı bulunuyoruz." diye konuştu.

AFAD duyurdu! 4,9 büyüklüğünde deprem oldu
Gündem

AFAD duyurdu! 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Necip Fazıl, Sadık Albayrak ve arkadaşlarına yemek ısmarlayabilmek için...
Gündem

Necip Fazıl, Sadık Albayrak ve arkadaşlarına yemek ısmarlayabilmek için...

Kırmızı Masa’ya konuk olan gazeteci yazar Sadık Albayrak, fikirleriyle imanlı nesillerin yolunu aydınlatan Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile i..
Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı
Gündem

Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı

Rusya'dan Türkiye'ye planlanan uçuşlarda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Rusya'daki bakanlığın kısıtlamalara maruz kalan Rus Azur Air'in ye..
Bakan Çiftçi’den faili meçhuller sorusuna cevap! Bayram Ali Öztürk Hoca'nın dosyası raftan iniyor
Gündem

Bakan Çiftçi’den faili meçhuller sorusuna cevap! Bayram Ali Öztürk Hoca'nın dosyası raftan iniyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’da medya temsilcileriyle biraya geldiği toplantıda faili meçhul cinayetlere ilişkin gelen soruya da..
Askerler açlıktan ölüyor!
Dünya

Askerler açlıktan ölüyor!

Ukrayna, Cuma günü bir askeri birliğin komutanını görevden aldığını açıkladı. Kararın ardından, cephede aylarca yeterli yiyecek ve su olmada..
Kuryenin ateist müşteriyle imtihanı sosyal medyada gündem oldu
Sosyal Medya

Kuryenin ateist müşteriyle imtihanı sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir video, bir kuryenin ateist bir müşterisiyle yaşadığı diyaloğu anlatmasıyla kısa sürede binlerce izlenmeye ulaş..
